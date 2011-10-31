〔中国评级〕中诚信国际对2011-12年中国银行业信用评级展望为"稳定"

路透北京10月31日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司周一发布报告,将中国银行业2011-2012年信用评级展望为"稳定".

中诚信国际发布的2011-2012中国银行业展望报告称,中资银行不良贷款虽面临反弹压力,但近年来银行拨备水平的大幅提升为其提供了一定缓冲,中央政府以及监管层对风险隐患采取了及时的风险管理措施,银行资产质量出现大幅度恶化的可能性不大.

"虽然面临严峻的挑战,...但短中期内银行的盈利模式和收入结构将保持稳定."报告称.

中诚信国际认为,在当前国内外严峻的经济环境下,中国银行业由于4万亿经济刺激计划造成的信贷泡沫化、市场机制缺失和资金配置失衡引发的高利贷资金链断裂、在地方政府融资平台和房地长行业积聚的风险隐患而带来的多重挑战显得尤为紧迫突出.

此外,利率市场化进程加快亟待银行增强应对能力,混业经营趋势下行业风险隔离机制的有效性仍有待检验.

中诚信国际表示,当前中国经济运行中的总量矛盾、结构矛盾十分突出,又处于调整转型的特殊阶段,这些因素无疑都增加了金融宏观调整和改革的复杂性和艰巨性,中诚信国际将对此保持关注.(完)