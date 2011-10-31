〔企业并购〕中国庞大和青年莲花计划向萨博提供长期融资和过桥贷款

路透斯德哥尔摩10月31日电---一份法院文件周一显示,中国庞大集团(601258.SS)和浙江青年莲花汽车计划从2012年起,向瑞典汽车制造商萨博SWAN.AS提供5,000万欧元过桥贷款,以及6.1亿欧元长期融资.

这份文件由法庭指定的萨博重组管理人Guy Lofalk签署,并在周一稍晚举行债权人会议之前公布在法院的网站上.

文件显示,浙江青年莲花汽车和庞大集团上周同意向萨博注资1亿欧元,以助其脱离困境.这两家中国企业希望能使萨博扭亏为盈,并在2014年产生正的现金流.(完)