〔企业并购〕中国庞大和青年莲花计划向萨博提供长期融资和过桥贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透斯德哥尔摩10月31日电---一份法院文件周一显示,中国庞大集团(601258.SS)和浙江青年莲花汽车计划从2012年起,向瑞典汽车制造商萨博SWAN.AS提供5,000万欧元过桥贷款,以及6.1亿欧元长期融资.
这份文件由法庭指定的萨博重组管理人Guy Lofalk签署,并在周一稍晚举行债权人会议之前公布在法院的网站上.
文件显示,浙江青年莲花汽车和庞大集团上周同意向萨博注资1亿欧元,以助其脱离困境.这两家中国企业希望能使萨博扭亏为盈,并在2014年产生正的现金流.(完)
--编译 洪曦;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。