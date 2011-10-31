《综述》铁矿石高价风光不再,中钢协欲谋求定价新机制

* 铁矿石价格续跌概率大

* 中钢协谋求建立新的铁矿石定价机制

* 但新的定价机制尚无细节披露

* 现货定价渐成趋势

作者 邵晓忆/李文科

路透北京10月31日电---风光已久的铁矿石价格近期上演高台跳水,为中国钢铁业重回谈判桌提供筹码.具有官方性质的中国钢铁工业协会正与国际三大矿山接洽,以寻求建立新的铁矿石定价机制.

全球最大的铁矿石消费国--中国经济增长放缓令钢材需求回落,钢材价格自10月下旬来加速下跌,国际铁矿石价格亦随之暴跌,而在中国宏观政策不会全面放松的背景下,未来几个月中国钢铁业形势料难以改善,铁矿石价格或将进一步回落.

"9月国际贸易会上,(中钢协)与国际矿山交流,希望建立比较稳定有序公开透明公平合理的定价新机制,提出了这个呼吁,得到三大矿的回应.最近我们也有一些交流,在讨论这个问题."中钢协副会长张长富表示.

他强调,铁矿石作为全球大型的工业矿产品,拥有较大的交易量,"让它更加有序,公平,合理,透明,这是我们的追求,正在往这个方向努力,正在积极互动沟通."

中钢协官员尽管表示目前正在与国际三大矿山淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)、必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)讨论新的铁矿石定价新机制,但他未透露新的定价模式倾向何种方式.

他并强调,目前谈论新的定价机制细节并不是时候,"现在大家还是一种交流状态,没有定性的讨论状态.我们也有一些想法,矿山他们也提出各种各样的方案做法,都是动态的".

但来自钢企的声音显示现货定价或将成为未来定价趋势.

中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)总经理马国强周一表示,宝钢正与巴西淡水河谷商议四季度价格.若按新的价格模式计算,四季度均价应低于原模式均价.国际矿石定价模式目前有向更加灵活的现货定价靠拢的趋势.

中国一直期望在铁矿石价格谈判中获得更多的定价权.但受制于高达六成左右的海外依存度,中国一直很难获得与其庞大进口量相匹配的话语权.中钢协数据显示,今年前9月进口铁矿石平均到岸价为166美元/吨,同比升35%,中国为此多支出外汇219.94亿美元.

自从铁矿石长协定价体系去年崩溃之後,铁矿石价格一路上涨,一度超过200美元/吨,三大矿山基本上采取基于指数定价的月度、季度甚至现货定价模式而受益颇丰,不过自今年9月中旬以来矿价开始下跌,至今已跌逾30%,品位62%的普氏铁矿石指数IODBZ00-PLT上周五跌至每吨$116.75美元,一周跌幅近两成.

**铁矿石价格料续跌**

受制于国内钢材需求放缓难以改观以及港口库存高企影响,未来铁矿石价格料将继续下跌.

宝钢总经理马国强表示,展望四季度国内宏观环境和钢材市场不容乐观.目前铁矿石价格出现了拐点,铁矿石价格的合理调整有利于钢铁行业及矿山行业的长期健康发展.

他指出,当前铁矿石的价格受多重因素的影响,供求关系、资本市场投机行为、供求双方的结构等,从全球铁矿石资源供给、全球钢铁行业盈利状况来看,铁矿石价格回归理性符合产业链共同发展的要求.

一家大型外资矿石贸易商亦表示,受制于钢厂银根比较紧,现货钢材价格跌得比较厉害,钢材的终端需求跟往年四季度相比也不是很好,钢厂囤库存的欲望比较低.

而港口库存亦反映下游需求疲软.中钢协数据显示,目前八大主要港口铁矿石库存量高达约9,800万吨,这些库存均为高价时购得,价格料达每吨165美元以上.

"港口积压了近1亿吨矿石,这些压在手上的矿石都冒汗了...中国的需求在放缓,钢铁厂都在停炉子了,铁矿石还能想卖高价吗?"张长富表示.

因铁矿石、煤炭和电力等资源和能源价格持续上涨令中钢铁业饱受高成本之苦.宝钢前三季实现净利63.21亿元,同比下降40.4%;另一大型钢企--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)前三季净利更是按年大跌91%.

中钢协数据并显示,1-9月份,重点大中型钢铁企业销售利润率仅为2.99%,远低于工业行业平均水平.若扣除其中自有矿山利润和投资收益,平均利润率达约1.5%,和中国一年期存款利率3.5%相比不足一半.(完)