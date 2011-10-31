〔中国债市〕现券收益率走跌,政策真空期内流动性缓和助买气恢复

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月31日电---中国银行间债市周一现券收益率走跌,流动性缓和,买气持续恢复.其中高评级短期融资券和中期票据跌幅明显,另外三年期央票持续受到市场追捧,表现突出.
交易员指出,高评级短融和中票跌幅达5-10个点(bp),而三年期央票收益率也下降约5个点(bp),此前央行停发三年期央票,其相对稀缺性吸引机构出手配置.
"今天(资金面)缓和了很多,大家对政策面的看法基本一致,资金缓和了,就愿意买了"北京一银行交易员称.
上述交易员认为,市场对政策面的普遍持乐观态度,紧缩政策出台的可能性较有限,因此短期内流动性成为左右债市的主要因素.
剩馀期限不到一个月的国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.1元,对应收益率3.2496%,成交量为100.1亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 4.7100 4.9700
上日 4.9457 5.0437
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6604/3.6004
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.2037/3.1297
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.8397/3.7717 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。