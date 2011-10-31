〔中国债市〕现券收益率走跌,政策真空期内流动性缓和助买气恢复

路透上海10月31日电---中国银行间债市周一现券收益率走跌,流动性缓和,买气持续恢复.其中高评级短期融资券和中期票据跌幅明显,另外三年期央票持续受到市场追捧,表现突出.

交易员指出,高评级短融和中票跌幅达5-10个点(bp),而三年期央票收益率也下降约5个点(bp),此前央行停发三年期央票,其相对稀缺性吸引机构出手配置.

"今天(资金面)缓和了很多,大家对政策面的看法基本一致,资金缓和了,就愿意买了"北京一银行交易员称.

上述交易员认为,市场对政策面的普遍持乐观态度,紧缩政策出台的可能性较有限,因此短期内流动性成为左右债市的主要因素.

剩馀期限不到一个月的国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.1元,对应收益率3.2496%,成交量为100.1亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 4.7100 4.9700

上日 4.9457 5.0437

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6604/3.6004

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.2037/3.1297

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.8397/3.7717 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>