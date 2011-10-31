〔韩国汇市〕韩元随日本阻升日圆而下跌,公债价格上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月31日电---韩元兑美元周一下滑,受当地股市跌势打压,且美元兑日圆升至三个月高位,因日本强力干预阻升日圆.
韩元兑美元KRW=KFTC周一当地收盘报1,110.0,上周五收报1,104.9.
韩元在开盘时触及日高1,100.0,当时交易商称发现外汇当局买入美元守卫1,100韩元关口,紧跟日本稍早压低日圆的干预行动.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。