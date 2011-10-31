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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 16:59 BJT

〔韩国汇市〕韩元随日本阻升日圆而下跌,公债价格上涨

路透首尔10月31日电---韩元兑美元周一下滑,受当地股市跌势打压,且美元兑日圆升至三个月高位,因日本强力干预阻升日圆.

韩元兑美元KRW=KFTC周一当地收盘报1,110.0,上周五收报1,104.9.

韩元在开盘时触及日高1,100.0,当时交易商称发现外汇当局买入美元守卫1,100韩元关口,紧跟日本稍早压低日圆的干预行动.

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