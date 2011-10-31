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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 17:15 BJT

《外汇动态》一些分析师视80.25是美元/日圆关键汇价

0859GMT--一些伦敦交易员称,日本当局需要提振美元兑日圆至80.25日圆之上,才能重获信誉并对市场施以长期影响.该水准是8月日本干预汇市美元触及的汇价.

美元兑日圆最新上涨3.2%,报78.24日圆.(完)

--编译 田建华;审校 李爽

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