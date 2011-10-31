〔日股业绩〕东芝第二季竭力实现营业利润同比增长,维持财测不变(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透东京10月31日电---日本最大的晶片厂商东芝(6502.T)第二季竭力实现营业利润同比增长,受个人电脑(PC)和智能手机显示屏业务的成本削减措施推动,东芝并维持高于市场预期的财测不变.
但日圆升值还是使东芝落後于三星电子(005930.KS),日圆的升值令东芝核心晶片利润率下降至接近20%,与此同时,其核电业务在福岛核危机後,面临监管审批延後的局面.
随着一条新的NAND晶片生产线投产,东芝押注进一步的成本节省措施;并维持年度营业利润在3,000亿日圆的财测不变,高于汤森路透I/B/E/S访问的23名分析师给出的预估均值2,810亿日圆.
东芝周一公布,7-9月当季实现营业利润761亿日圆,高于上年同期的710亿日圆,不过营收却下滑3%.东芝当季净利减少19%至222亿日圆.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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