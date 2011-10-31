〔中国汇市〕人民币兑美元收报跌停,受套利盘及美指反弹压制(更新版)

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* 人民币兑美元收报跌停,但较上日小涨

* 中间价创汇改以来新高

* 套利交易导致境内人民币抛压较重

* 美元指数大幅反弹亦对人民币形成压制

路透上海10月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一以跌停价位收盘,但较上日收盘价则小涨.尽管今日中间价创出汇改来新高,但套利交易令境内人民币抛压较重;同时日本政府入场干预日圆升值,导致美元指数大幅反弹,亦对人民币即期汇价形成压制.

今日人民币中间价报在6.3233元,创2005年汇改以来新高.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3549元为今日人民币兑美元交易下限(跌停价).

交易员并表示,即期汇价大幅度偏离中间价交易的情形本周预计还将继续.另外,还需密切关注美、欧、澳等主要央行利率决议,经济数据以及20国集团(G20)峰会召开前的市场情绪变化.

"如果不是中间价把波动区间给框住了的话,(人民币兑美元即期)很可能跌的更多,因为境外的人民币更便宜,可以套利,"恒生银行(中国)高级交易员田晓鸣称.

他表示,近期非美货币升幅已大,加之本周风险事件密集,国际外汇市场短期内或有一个震荡整理的过程.虽然境内人民币市场走势相对独立,但如果美元指数连续反弹,人民币中间价预计亦会有一定回收.

欧洲央行总裁特里谢在接受一家德国报纸专访时表示,欧元区主权债务危机尚未结束,解除报警信号为时尚早.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3549 6.3485 6.3549 *6.3233 6.3290 6.3586

注:*表示创2005年汇改以来新高

香港的离岸人民币与国内汇价存在套利空间,机构可在国内市场买入美元再到香港市场抛出以套利,也是近期购汇盘无视屡创新高的中间价而始终保持旺盛的重要原因之一.

以下为北京时间16:58,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3605/55 6.3480

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3830/80 6.3830

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水160点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3389元.

东京汇市美元/日圆周一创下三年来最大涨幅,此前日本当局入市干预以遏制日圆涨势,但交易商质疑此举是否能产生长期效应.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)