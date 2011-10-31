修正:〔日股业绩〕Panasonic预计2011/12年度集团净亏55亿美元,为10年来最差(更新版)

(更正:标题公司名应为"Panasonic",而非"松下")

(新增更多细节)

* 此前预计当前财年料录得300亿日圆净利

* 将年度电视销售预估从2,500万下调到1900万台

* 预计当前财年馀下时间内,美元/日圆将在76日圆水平

* 重组成本和疲弱需求损及前景

路透东京10月31日电---日本电子产品制造商Panasonic(6752.T)周一预计,2011/12年度集团净亏损为4,200亿日圆(约合55亿美元),为10年来最差,因重建成本飙升以及美国和欧洲需求疲弱打压获利.

Panasonic在与裁员成本博弈,因其削减支出同时在收购三洋之後亦剥离重叠业务.与此同时,公司亦遭受日圆升值之苦.

若预测成真,则亏损将为Panasonic历史第二大,此前该公司预计当前财年料录得300亿日圆净利.松下去年净利为740亿日圆.

"我们需要处理的是电视和相关半导体部门的问题."财务长Makoto Uenoyama对记者表示.

"如果缩小这些部门规模,那麽获利情况将会完全不同."

Panasonic将全年营业利润预估从2,700亿日圆大砍至1,300亿.这远低于汤森路透I/B/E/S调查的21位分析师平均预估的2,250亿.

该公司亦将电视年销量预估从2,500万台下调至1,900万台.

Panasonic 7-9月营业利润为420亿日圆,超过其自身预估的44亿,但逊于分析师平均预期的500亿.其去年同期营业利润为852亿日圆.

根据尼尔森(Nielsen)周末发布的调查,全球消费者信心依然疲弱,逾60%的受访消费者表示现在不宜支出,且三分之一的北美消费者称手头没有富馀现金.

日圆飙升令Panasonic更难与三星电子(005930.KS)等对手竞争.

Panasonic对本财年馀下时间的预设汇率为:美元/日圆为76日圆,欧元/日圆为105日圆.

Panasonic在4月时表示将裁员1.7万人并关闭高达70座工厂.消息人士说该公司将减少电浆电视面板产量,并取消一座太阳能面板工厂及扩充日本一座电池工厂的计画.

财报公布之前Panasonic股价收跌2.1%.该公司股价今年迄今已经跌了31%,日经指数.N225跌13%.(完)