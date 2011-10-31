〔外汇期权〕日本当局干预汇市,美元/日圆期权隐含波动率走升--IFR

IFR伦敦10月31日电---日本央行本周伊始便展开汇市干预,打压日圆汇价,这迫使期权隐含波动率走升,并促使投资者寻求规避美元/日圆汇价的进一步剧烈波动.现汇已升向关键水准80日圆,这迫使指标一个月期美元/日圆价平期权波动率的卖价测试10%的区间.最新的买家/卖价报9.8/10.3.