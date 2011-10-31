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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 17:48 BJT

〔中港股市〕港沪两市双双收低,但恒指10月涨幅创09年5月以来最佳

* 恒生指数收低0.8%,沪综指跌0.2%

* 10月恒指录得12.9%涨幅,为2009年5月以来最佳月份

* 沪综指终止三个月连跌,10月上涨4.6%

* 中资银行类和地产股遇获利了结,成交量缩

路透香港10月31日电---香港股市周一收低,前三周上涨後投资者对涨势进行获利了结.港股本月涨幅写下2009年5月以来最佳月度表现.

不过港股今日成交量缩,较上周五减少37%.中资银行类和地产类股遭遇轻度获利了结,令恒指收低0.8%.但10月恒指总体上涨12.9%.

上周欧元区达成债务解决协议後,投资者对于第四季股市上涨态度更加乐观,特别是H股.不过,本周将有一连串可能影响市场的重大事件,包括主要国家央行会议、美国非农就业报告及20国集团(G20)峰会,促使持做多策略的投资者审慎观望.

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