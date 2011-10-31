〔中港股市〕港沪两市双双收低,但恒指10月涨幅创09年5月以来最佳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数收低0.8%,沪综指跌0.2%
* 10月恒指录得12.9%涨幅,为2009年5月以来最佳月份
* 沪综指终止三个月连跌,10月上涨4.6%
* 中资银行类和地产股遇获利了结,成交量缩
路透香港10月31日电---香港股市周一收低,前三周上涨後投资者对涨势进行获利了结.港股本月涨幅写下2009年5月以来最佳月度表现.
不过港股今日成交量缩,较上周五减少37%.中资银行类和地产类股遭遇轻度获利了结,令恒指收低0.8%.但10月恒指总体上涨12.9%.
上周欧元区达成债务解决协议後,投资者对于第四季股市上涨态度更加乐观,特别是H股.不过,本周将有一连串可能影响市场的重大事件,包括主要国家央行会议、美国非农就业报告及20国集团(G20)峰会,促使持做多策略的投资者审慎观望.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。