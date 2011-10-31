〔中港股业绩〕金隅股份前三季净利同比增65.5%,获准发行20亿元私募企业债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月31日电---中国大型建筑材料生产商--北京金隅股份(2009.HK)(601992.SS)周一称,前三季度实现净利润23.5亿元人民币,同比大增65.5%,并成功获得20亿元保障性住房专项私募企业债.
公司提供的新闻稿并称,旗下水泥、新型建材、房地产开发及物业投资及管理四大业务板块业绩均录得稳定增长;第三季度公司实现净利润约7.1亿元,较去年同期上升99.2%.
金隅股份董事会主席蒋卫平先生表示,"在未来,金隅股份将把握中国经济稳步发展的机遇,进一步拓展主营业务,发挥核心竞争力,提高盈利水平."
公司表示,以私募企业债的方式获得20亿元的专项贷款将用于公司在北京区域的多个保障性住房项目,而资金的筹措将按照市场条件进行.
金隅股份并称,迄今为止已为市场供应了400万平方米,计5万套保障型住房.
金隅A股周一收报10.89元,下跌1%,表现好于大盘;沪综指.SSEC收报2,468.250点,下跌0.21%.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。