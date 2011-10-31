〔中港股业绩〕金隅股份前三季净利同比增65.5%,获准发行20亿元私募企业债

公司提供的新闻稿并称,旗下水泥、新型建材、房地产开发及物业投资及管理四大业务板块业绩均录得稳定增长;第三季度公司实现净利润约7.1亿元,较去年同期上升99.2%.

公司表示,以私募企业债的方式获得20亿元的专项贷款将用于公司在北京区域的多个保障性住房项目,而资金的筹措将按照市场条件进行.