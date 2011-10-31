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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 18:32 BJT

〔中港股业绩〕金隅股份前三季净利同比增65.5%,获准发行20亿元私募企业债

路透北京10月31日电---中国大型建筑材料生产商--北京金隅股份(2009.HK)(601992.SS)周一称,前三季度实现净利润23.5亿元人民币,同比大增65.5%,并成功获得20亿元保障性住房专项私募企业债.

公司提供的新闻稿并称,旗下水泥、新型建材、房地产开发及物业投资及管理四大业务板块业绩均录得稳定增长;第三季度公司实现净利润约7.1亿元,较去年同期上升99.2%.

金隅股份董事会主席蒋卫平先生表示,"在未来,金隅股份将把握中国经济稳步发展的机遇,进一步拓展主营业务,发挥核心竞争力,提高盈利水平."

公司表示,以私募企业债的方式获得20亿元的专项贷款将用于公司在北京区域的多个保障性住房项目,而资金的筹措将按照市场条件进行.

金隅股份并称,迄今为止已为市场供应了400万平方米,计5万套保障型住房.

金隅A股周一收报10.89元,下跌1%,表现好于大盘;沪综指.SSEC收报2,468.250点,下跌0.21%.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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