《中国公开市场预测》一年央票发行量较上周减近五成,收益率料仍持平

* 一年央票发行量100亿元,较上周减近五成

* 月末资金偏紧,影响央票需求

* 发行收益率料仍继续持平

路透上海10月31日电---中国央行公开市场明日将发行100亿元一年期央票,较上周减少近五成.银行月末倾向保有现金调整贷存比(贷款/存款),导致央票投资需求下降,央行遂调低其发行规模,以维持该期央票发行收益率的平稳.

"现在隔夜CN1DRP=CFXS和七天回购CN7DRP=CFXS利率都接近5%,资金成本偏高,投(标)一年期央票收益率才3.58%,不是很划算."华东一银行交易员表示,"不如过了月末时点,下周再投也不迟."

央行上周二发行的190亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第九次持平于3.5840%;同时进行的450亿元28天期正回购中标利率2.8%,550亿元七天期正回购中标利率2.7%,均继续走稳.

上述交易员并指出,在流动性以及紧缩调控趋缓的推动下,债市回暖极大改善了央票一二级市场收益率倒挂,目前一年期央票收益率上行缺乏动力,而在央行紧缩调控基调未变的背景下,发行收益率下行亦没有基础,料明日该期央票收益率将继续持平.

中国国务院上周六召开常务会议,要继续采取有力措施稳定物价总水平,但同时也重申要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1184592]

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.6315%,略高于一级市场水平,利差倒挂较前期明显改善.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.

央行已经连续两周公开市场净回笼资金,上周回笼金额为190亿元;此前则连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 520

正回购到期 550

====================================(完)