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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 17:52 BJT

《外汇动态》摩根士丹利建议在78日圆买入美元/日圆,目标位为81.50

0942GMT---摩根士丹利建议投资者在78日圆水准买入美元/日圆JPY=,目标价为81.50日圆,停止位在77日圆.

摩根士丹利还补充称,尽管干预的长期效果令人质疑,但短期美元将受到支撑.(完)

--编译 李爽;审校 田建华

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