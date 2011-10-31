〔全球经济〕OECD预计G20国家2011年GDP增长3.9%,欧元区明年几无增长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎10月31日电---经济合作暨发展组织(OECD)在20国集团(G20)会议前公布报告:
* 预计G20国家2011年GDP增长3.9%,2012年和2013年分别为成长3.8%和4.6%
* 预计欧元区明年几无增长
* 将欧元区2011年GDP成长预估调降至1.6%,5月预估为2.0%
* 将欧元区2012年GDP成长预估调降至0.3%(前次预估为成长2.0%),2013年料成长1.5%
* 将美国2011年GDP成长预估调降至1.7%(5月时为预估增长2.6%)
* 将美国2012年GDP成长预估调降至1.8%(前次预估增长3.1%),2013年料成长2.5%
* 将中国2011年GDP成长预估调高至9.3%(5月时为预估增长9.0%)
* 将中国2012年GDP成长预估调降至8.6%(前次预估增长9.2%),2013年料成长9.5%
* 将日本2011年GDP成长预估调高至负增长0.5%(5月时为预估负增长0.9%)
* 将日本2012年GDP成长预估调降至增长2.1%(前次预估增长2.2%),2013年料成长1.5%.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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