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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 18:15 BJT

〔全球经济〕OECD预计G20国家2011年GDP增长3.9%,欧元区明年几无增长

路透巴黎10月31日电---经济合作暨发展组织(OECD)在20国集团(G20)会议前公布报告:

* 预计G20国家2011年GDP增长3.9%,2012年和2013年分别为成长3.8%和4.6%

* 预计欧元区明年几无增长

* 将欧元区2011年GDP成长预估调降至1.6%,5月预估为2.0%

* 将欧元区2012年GDP成长预估调降至0.3%(前次预估为成长2.0%),2013年料成长1.5%

* 将美国2011年GDP成长预估调降至1.7%(5月时为预估增长2.6%)

* 将美国2012年GDP成长预估调降至1.8%(前次预估增长3.1%),2013年料成长2.5%

* 将中国2011年GDP成长预估调高至9.3%(5月时为预估增长9.0%)

* 将中国2012年GDP成长预估调降至8.6%(前次预估增长9.2%),2013年料成长9.5%

* 将日本2011年GDP成长预估调高至负增长0.5%(5月时为预估负增长0.9%)

* 将日本2012年GDP成长预估调降至增长2.1%(前次预估增长2.2%),2013年料成长1.5%.(完)

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