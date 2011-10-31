〔路透基点〕江苏中达2008年20.3亿元人民币贷款遇偿付问题--RLPC

路透香港10月31日电---汤森路透旗下基点引述银行界消息人士报导,A股企业江苏中达新材料集团股份有限公司上周五表示,之前一日收到中国农业银行无锡分行通知,称该公司已结欠银团贷款(本金加利息)价值12.8亿人民币.此前江苏中达于2008年时进行的20.3亿人民币贷款活动.中国农业银行无锡分行负责当时银团贷款的代理行.

熟悉情况的消息人士表示,此次交易包括22家债权人,分为五年期12.8亿元人民币定期贷款和7.57亿三年期贷款.该贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的90%.五年期贷款在经过一年的宽限期後,将按季度以分期非等额方式偿付.

该消息人士称,江苏中达无法偿付今年4月份到期的三年期贷款部分,部分五年期贷款亦是如此.

江苏中达在一份声明中称,正与代理行进行沟通以更改偿付时间,并为到期未偿付贷款找到解决办法.

消息人士表示:"短期内(江苏中达)筹集如此高的资本非常困难.这家公司并没有新的投资和较高的获利."

但消息人士称,鉴于这是一家得到政府很多支持的上市公司,局势不会失去控制."这家公司的运营正常.如果其无法偿付贷款,进行另一轮再融资是可选的办法."(完)