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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 18:21 BJT

《外汇动态》美元/日圆期权波动率暗示後市可能面临更多干预风险

1000GMT---一周期美元/日圆期权隐含波动率JPYSWO=从日本当局首次干预後几个小时的11%涨至略高于13%.

一周期美元/日圆期权风险逆转指标(RR)暗示美元将进一步走强,最新报1.7%,偏好美元买权.

法国兴业银行的期权策略师Olivier Korber称,这表明市场预期有可能出现进一步的干预风险.(完)

--编译 白云;审校 丁琦

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