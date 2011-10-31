〔全球经济〕欧元区经济成长将大幅放慢,解决债务危机是关键--OECD

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎10月31日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一表示,欧元区可能在2012年面临经济增长的大幅放缓,部分成员国或出现负增长,陷入财政困境的国家若无法重塑信心,料引起发达国家经济的大幅萎缩.
OECD在11月3-4日G20峰会前发布的报告中,将对欧元区2012年经济成长率的预估大砍至0.3%,5月时为预估增长2.0%.
其亦将美国明年经济成长预估从3.1%调降至1.8%,并警告称,若全球领导人无法成功阻止主权债危机扰乱金融市场,全球经济前景将面临重大下行风险.
"金融环境的恶化程度堪比2007-2009年危机时期,到2013年上半年时恐导致一些主要OECD经济体的GDP水平减少多达5%."OECD称.
乐观方面,该组织表示,若10月26日欧盟领导人峰会宣布的政策举措能有效落实,那麽经济成长有望好于预期.
但其警告说,近几个月来不确定性大幅加剧,希腊濒于破产边缘,并给欧洲银行业以及其他高负债欧元区国家构成威胁.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
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