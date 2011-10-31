〔表格〕OECD预计2011年G20国家经济增长率为3.9%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透巴黎10月31日电---经济合作暨发展组织(OECD)在20国(G20)集团会议前公布预测报告:
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实质GDP (%,较上年同期)
2011 2012 2013
G20 3.9 3.8 4.6
G20发达国家 1.5 1.5 2.2
美国 1.7 1.8 2.5
欧元区 1.6 0.3 1.5
日本 -0.5 2.1 1.5
G20新兴市场国家 7.2 6.7 7.4
中国 9.3 8.6 9.5
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失业率 (与劳动力百分比)
2011 2012 2013
G20发达国家 8.1 8.2 8.0
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公债/GDP 比例
2011 2012 2013
G20发达国家 106.1 110.6 108.7
美国 97.6 103.8 108.7
欧元区 95.2 97.2 97.6
日本 212.3 219.8 227.6
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通胀率 (%,较上年同期)
2011 2012 2013
G20 4.4 3.5 3.0
G20发达国家 2.7 1.8 1.3
G20新兴市场国家 6.5 5.5 5.0(完)
--编译 田建华;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。