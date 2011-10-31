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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 18:26 BJT

〔表格〕OECD预计2011年G20国家经济增长率为3.9%

路透巴黎10月31日电---经济合作暨发展组织(OECD)在20国(G20)集团会议前公布预测报告:

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实质GDP (%,较上年同期)

2011 2012 2013

G20 3.9 3.8 4.6

G20发达国家 1.5 1.5 2.2

美国 1.7 1.8 2.5

欧元区 1.6 0.3 1.5

日本 -0.5 2.1 1.5

G20新兴市场国家 7.2 6.7 7.4

中国 9.3 8.6 9.5

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失业率 (与劳动力百分比)

2011 2012 2013

G20发达国家 8.1 8.2 8.0

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公债/GDP 比例

2011 2012 2013

G20发达国家 106.1 110.6 108.7

美国 97.6 103.8 108.7

欧元区 95.2 97.2 97.6

日本 212.3 219.8 227.6

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通胀率 (%,较上年同期)

2011 2012 2013

G20 4.4 3.5 3.0

G20发达国家 2.7 1.8 1.3

G20新兴市场国家 6.5 5.5 5.0(完)

--编译 田建华;审校 白云

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