〔东南亚股市〕新加坡和印尼股市因获利了结下挫,但本月收涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷10月31日电---印尼和新加坡股市周一下跌,因投资者趁市场大盘股急涨机会锁定获利,显示出对全球经济状态仍心存疑虑,不过选择性买盘则帮助其他国家股市逆转跌势,其中包括受洪水袭击的泰国.
本周一系列央行会议、美国非农就业数据和G20峰会召开前,市场成交量清淡,投资者将关注各国协同稳定金融市场的措施.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。