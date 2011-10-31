版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 18:24 BJT

〔东南亚股市〕新加坡和印尼股市因获利了结下挫,但本月收涨

路透曼谷10月31日电---印尼和新加坡股市周一下跌,因投资者趁市场大盘股急涨机会锁定获利,显示出对全球经济状态仍心存疑虑,不过选择性买盘则帮助其他国家股市逆转跌势,其中包括受洪水袭击的泰国.

本周一系列央行会议、美国非农就业数据和G20峰会召开前,市场成交量清淡,投资者将关注各国协同稳定金融市场的措施.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐