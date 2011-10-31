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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 18:47 BJT

〔亚洲橡胶〕10月31日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月31日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

11月 301.2 15 299.0 2

12月 301.2 62 299.1 15

1月 303.1 285 300.0 66

2月 303.8 573 302.0 116

3月 306.7 4589 303.8 833

4月 307.9 9808 305.0 1240

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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