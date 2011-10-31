〔马来西亚期市〕棕榈油期货下滑,因市场持续忧虑全球经济状况

路透吉隆坡10月31日电---马来西亚棕榈油期货周一下降,追随其他大宗商品下滑,因日本当局出手干预打压日圆令美元跳涨,且市场持续对全球经济状况保持谨慎.

日本当局干预之後,美元兑日圆攀升至三个月高位,美元指数.DXY上升1.2%.

欧洲决策者上周推出应对该地区债务危机的基本框架,但外界仍对增强救助基金,重组银行资本和对持有希腊债务投资者进行价值减记计划的可行性持怀疑态度.

在本周召开美国联邦储备理事会(美联储,FED)货币政策会议,以及就业在内的美国经济数据公布之前,市场亦持谨慎态度.

"基于外部局势发展,棕榈油投资者正在锁定获利,"一位外国大宗商品经纪公司的交易商表示.

指标1月棕榈油期货FCPOc3下降1.1%,结算价报2,938马币(林吉特)(959.034美元),上周价格触及3,007马币,为9月22日以来的最高.

合约成交量为23,374口,低于往常成交量25,000口.

出口仍然强劲,尽管交易商称11月订单可能逐步减少,因欧洲、中国和印度购买的棕榈油减少,这是由于天气渐冷,且亚洲节假期接近尾声.