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债券 | 2011年 10月 31日 星期一 19:11 BJT

〔伦敦美债〕10年期公债价格上涨,因欧债问题乐观情绪消退

路透伦敦10月31日电---美国10年期公债价格周一在欧洲市场上涨,因上周欧盟出台债务危机解决方案後的风险偏好回暖态势降温.在美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议以及关键美国经济数据出炉前,市场交投预计将会清淡.

指标10年期公债价格US10YT=RR上涨20/32,收益率较上周五纽约尾盘下跌7.2个基点,报2.2518%.

上周五,10年期公债收益率一度升至2.420%,创下8月初以来的最高,因备受期待的欧债危机解决方案令投资者对公债的需求降温.

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