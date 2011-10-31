〔伦敦美债〕10年期公债价格上涨,因欧债问题乐观情绪消退

路透伦敦10月31日电---美国10年期公债价格周一在欧洲市场上涨,因上周欧盟出台债务危机解决方案後的风险偏好回暖态势降温.在美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议以及关键美国经济数据出炉前,市场交投预计将会清淡.