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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 20:19 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升破20美元,为近五个月首次

路透新加坡10月31日电---亚洲柴油裂解价差周一升至每桶20美元上方,为近五个月以来首次,亚洲和欧洲取暖需求旺季即将来临.

11月柴油裂解价差上升0.88美元,至每桶较迪拜原油升水20.45美元.

11月/12月柴油互换逆价差扩大0.05美元,至每桶1.05美元,暗示交易商预期12月价格继续小幅下滑,同时考虑目前供给紧俏.

中国和日本国内取暖油需求增加,同时零售商在冬季前囤货,加上将燃料油推向欧洲的套利交易可行,都支撑亚洲价格.

尽管亚洲市场价格上涨,但在10月最後一天互换市场交投清淡.

11月航煤裂解价差上涨0.88美元,至每桶22.30美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.09 127.49 127.29 129.27 -1.98 -1.53

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.53 125.93 125.73 127.75 -2.02 -1.58

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.31 126.71 126.51 128.85 -2.34 -1.82

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.85 127.25 127.05 129.70 -2.65 -2.04

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.42 127.35 -1.93 -1.52

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.37 126.35 -1.98 -1.57 (完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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