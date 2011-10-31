〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升破20美元,为近五个月首次

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月31日电---亚洲柴油裂解价差周一升至每桶20美元上方,为近五个月以来首次,亚洲和欧洲取暖需求旺季即将来临.
11月柴油裂解价差上升0.88美元,至每桶较迪拜原油升水20.45美元.
11月/12月柴油互换逆价差扩大0.05美元,至每桶1.05美元,暗示交易商预期12月价格继续小幅下滑,同时考虑目前供给紧俏.
中国和日本国内取暖油需求增加,同时零售商在冬季前囤货,加上将燃料油推向欧洲的套利交易可行,都支撑亚洲价格.
尽管亚洲市场价格上涨,但在10月最後一天互换市场交投清淡.
11月航煤裂解价差上涨0.88美元,至每桶22.30美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 127.09 127.49 127.29 129.27 -1.98 -1.53
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.53 125.93 125.73 127.75 -2.02 -1.58
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.31 126.71 126.51 128.85 -2.34 -1.82
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 126.85 127.25 127.05 129.70 -2.65 -2.04
11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.42 127.35 -1.93 -1.52
12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.37 126.35 -1.98 -1.57 (完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。