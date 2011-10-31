〔路透专访〕欧元区协议需全面实施方可奏效--德国副财长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林10月31日电---德国副财长Joerg Asmussen周一在接受采访时表示,只有全方位的实施,本月欧债领导人达成的旨在解决债务危机的一揽子措施方能奏效.
他在20国集团(G20)加纳峰会前对路透表示,预计在此次G20峰会上德国将不会遇到来自其它国家的要求其采取更多措施抑制危机的压力.
"这是一个综合性计划,"他指的是上周达成的有关援助希腊、欧洲银行业资本金重整和杠杆化欧元区救助基金的协议.
"我们需要全面实施这个计划,以便它能够奏效,需要100%地实施计划的每一个方面,"他说.(完)
--编译 王洋;审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选