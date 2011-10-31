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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 20:39 BJT

〔表格〕加拿大8月GDP较前月增长0.3%,高于预估的增长0.2%

路透10月31日电---加拿大统计局周一公布:

* 加拿大8月国内生产总值(GDP)较前月增长0.3%,预估为增长0.2%.

* 加拿大7月GDP修正为成长0.4%,前值为成长0.3%

8月较前月(%) 7月(修正值) 7月(前值) 8月较上年同期(%)

所有行业 +0.3 +0.4 +0.3 +2.4

商品 +0.9 +0.7 +0.4 +2.9

服务 持平 +0.3 +0.2 +2.2

注:所有数据均经季节性调整.(完)

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--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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