〔表格〕加拿大8月GDP较前月增长0.3%,高于预估的增长0.2%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月31日电---加拿大统计局周一公布:
* 加拿大8月国内生产总值(GDP)较前月增长0.3%,预估为增长0.2%.
* 加拿大7月GDP修正为成长0.4%,前值为成长0.3%
8月较前月(%) 7月(修正值) 7月(前值) 8月较上年同期(%)
所有行业 +0.3 +0.4 +0.3 +2.4
商品 +0.9 +0.7 +0.4 +2.9
服务 持平 +0.3 +0.2 +2.2
注:所有数据均经季节性调整.(完)
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--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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