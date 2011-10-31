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市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 20:46 BJT

〔表格〕加拿大9月PPI较上年同期上涨5.3%,较前月上涨0.4%

路透10月31日电---加拿大统计局周一公布,加拿大8月生产者物价指数(PPI)较前月攀高0.4%,因加元走弱抬高汽车价格.

工业品价格(变动百分比%)

较上月变动 较上年同期变动

9月 8月(修正) 8月(前值) 9月 8月(修正) 8月(前值)

总体 +0.4 +0.4 +0.5 +5.3 +5.2 +5.2

扣除石油/煤炭 +0.5 +0.7 +0.7 +2.5 +2.4 +2.4

原材料价格指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

9月 8月(修正) 8月(前值) 9月 8月(修正) 8月(前值)

总体 +1.4 -3.2 -3.2 +15.2 +13.3 +13.3

扣除矿物燃料 -1.0 +0.4 +0.3 +10.5 +14.3 +14.3

(完)

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--编译 王洋;审校 王丽鑫

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