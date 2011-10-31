〔表格〕加拿大9月PPI较上年同期上涨5.3%,较前月上涨0.4%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月31日电---加拿大统计局周一公布,加拿大8月生产者物价指数(PPI)较前月攀高0.4%,因加元走弱抬高汽车价格.
工业品价格(变动百分比%)
较上月变动 较上年同期变动
9月 8月(修正) 8月(前值) 9月 8月(修正) 8月(前值)
总体 +0.4 +0.4 +0.5 +5.3 +5.2 +5.2
扣除石油/煤炭 +0.5 +0.7 +0.7 +2.5 +2.4 +2.4
原材料价格指数(变动百分比,%)
较上月变动 较上年同期变动
9月 8月(修正) 8月(前值) 9月 8月(修正) 8月(前值)
总体 +1.4 -3.2 -3.2 +15.2 +13.3 +13.3
扣除矿物燃料 -1.0 +0.4 +0.3 +10.5 +14.3 +14.3
(完)
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--编译 王洋;审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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