(重温稿)《台湾经济焦点》第三季恐非景气低谷,央行料长时间持稳利率不变

* 第三季成长率仅3.37%,是两年以来最差季度表现

* 官方认为第三季是景气谷底但市场有疑虑

* 央行将维持利率不变一段时间

记者 高洁如

路透台北10月31日电---台湾第三季经济成长率创两年来最差季度表现,官方并微幅下修今明两年成长率预估.虽然主计处乐观认为第三季将为景气低谷,随後将缓慢回升,但市场却不买账,疑虑重重.

部分分析师称,欧债危机再掀波澜,以及第四季台湾将实施无薪假等国内外因素,都给未来埋下不确定因素,并进而促使央行在很长一段时间内维持利率不变.

花旗集团首席经济学家郑贞茂称,"我们觉得3-4%的经济成长率至少持续到明年第一季,央行明年的利率都不会变."台湾央行已在第三季理监事会议中暂停升息,结束先前连五度的升息循环,官方的重贴现率目前位于1.875%的两年来高位.

郑贞茂并进一步表示,花旗的预估是第四季经济成长会比第三季再低一些,此外明年首季的经济成长率也是相似的情况,并不会见到大幅的提速.

宝华综合研究院分析师程裕城也称,"政府认为欧洲债务危机对经济基本面的冲击,似乎还持较为乐观的态度,这将会是一项风险."

他指出,第三季的经济表现已较预期为差,预料第四季也将因无薪假实施影响内需表现,迫使主计处再度下修全年经济成长率预估.

台湾9月外销订单数据显示,来自欧洲的订单衰退2.22%,为2009年10月以来的首见衰退.这拖累当月整体外销订单金额年变动率放缓至2.72%.

台湾第三季国内生产总值(GDP)概估为年增3.37%,较市场预估的年增3.5%为低,并创两年以来最差季度表现.但官方认为,今年第三季已是谷底,第四季可望缓步回升至3.87%.

主计处周一也将今年全年成长率下修至4.56%,通膨率则略微下修至1.51%.明年的经济成长率和通膨率也下修为4.38%和1.12%.至于今年海关出口年增率为13.18%,进口金额年增率为13.27%;而民间消费估为年增3.27%,先前估为年增3.55%.[ID:nCT0413580]

**官方态度乐观**

但相对于市场的疑虑,主计处梅家瑗科长回应表示,"我们其实一直认为最差会落在第三季,这个看法没有改变,第四季我们下修了0.84个百分点,并不是认为第四季有强劲的成长动能,是缓慢的回升."

此外,由于明年1月的选举因素,因此对第四季的内需估计也比较乐观.梅家瑗说,"第四季民间消费估成长2.93%,很热不至于,算是温和成长,"

主计处资料显示,比起上半年的情况,第四季的民间消费的确走低.今年的民间消费成长率为4.38%,3.12%,2.66%以及2.93%.

主计处还称,第四季因为有台塑六轻集团的复工,令第四季表现比第三季稍佳.经计算台塑集团第三季因火灾停工,使第三季经济成长率少了0.26个百分点.

星展银行分析师马铁英则认同第三季应是今年经济成长的低位.她说,"在中国与日本等主要经济体10月的采购经理人指数(PMI)已改善的状况下,自第四季起的经济成长率将呈现逐季升温的走势."

根据主计处的资料显示,经季节调整後的季度成长率(SAQR)第三季为负0.28%,是2009年第一季以来首次呈现衰退.当时为衰退1.03%.

根据路透在10月20日对亚洲多个经济体所做的调查显示,中国经济年增幅明年可能降至10年最低水平,在全球需求降温之际,为整个亚洲的经济放慢定下基调.[ID:nCN1164494](完)

台湾经济成长率相关新闻请点击<TW/GDPCN>

台湾总体经济相关新闻请点击[TW-ECI-MCE]

全球主要央行的指标利率请点击[KEYINT/CN\]