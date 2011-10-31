〔国际油市〕亚洲燃料油延续涨势,裂解价差创下月高

路透新加坡10月31日电---亚洲燃料油市场周一延续涨势,近月裂解价差收窄至每桶贴水3.00美元的水平,为一个月来首见.与此同时在过去两周的大部分时间里,即期跨月价差在逆价差区间趋陡,成交量巨大.

0830GMT亚洲收盘时11月/12月收在每吨10.50美元稍上方,1130GMT时上涨1美元至11.50美元,成交量稍高于100,000吨,创下一周来最高.

市场持续紧俏是因为缺少符合规格的船货,这令180-cst和380-csy级别的现货价差连续第三日分别持坚于每吨12.00美元和14.00美元上方.

11月裂解价差收窄0.56美元,每桶较迪拜原油贴水2.80美元.12月裂解价差走强0.41美元,报每桶较迪拜原油贴水3.68美元.

180-cst燃料油下跌15.63美元至每吨673.99美元.380-cst燃料油下跌15.45美元至每吨668.45美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.75 674.00 673.88 689.50 -15.63 -2.27

现货380CST燃料油 FO380-SIN 668.30 668.60 668.45 683.90 -15.45 -2.26

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 681.00 683.00 682.00 698.00 -16.00 -2.29

380CST船用燃料油升水 12.70 14.40 13.55 14.10 -0.55

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 12.25 12.50 12.38 12.25 0.13 1.02

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.75 15.00 14.88 14.63 0.25 1.71 (完)