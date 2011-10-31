〔国际油市〕亚洲燃料油延续涨势,裂解价差创下月高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月31日电---亚洲燃料油市场周一延续涨势,近月裂解价差收窄至每桶贴水3.00美元的水平,为一个月来首见.与此同时在过去两周的大部分时间里,即期跨月价差在逆价差区间趋陡,成交量巨大.
0830GMT亚洲收盘时11月/12月收在每吨10.50美元稍上方,1130GMT时上涨1美元至11.50美元,成交量稍高于100,000吨,创下一周来最高.
市场持续紧俏是因为缺少符合规格的船货,这令180-cst和380-csy级别的现货价差连续第三日分别持坚于每吨12.00美元和14.00美元上方.
11月裂解价差收窄0.56美元,每桶较迪拜原油贴水2.80美元.12月裂解价差走强0.41美元,报每桶较迪拜原油贴水3.68美元.
180-cst燃料油下跌15.63美元至每吨673.99美元.380-cst燃料油下跌15.45美元至每吨668.45美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.75 674.00 673.88 689.50 -15.63 -2.27
现货380CST燃料油 FO380-SIN 668.30 668.60 668.45 683.90 -15.45 -2.26
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 681.00 683.00 682.00 698.00 -16.00 -2.29
380CST船用燃料油升水 12.70 14.40 13.55 14.10 -0.55
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 12.25 12.50 12.38 12.25 0.13 1.02
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 14.75 15.00 14.88 14.63 0.25 1.71 (完)
--编译 王洋;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。