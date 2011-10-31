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债券 | 2011年 10月 31日 星期一 21:54 BJT

〔欧元区金融〕意大利公债收益率上涨,凸显市场担忧

路透罗马10月31日电---意大利公债收益率(殖利率)周一接近8月欧洲银行(ECB)实施干预支撑债市时的水平,说明外界再次担心,意大利问题可能威胁整个欧元区.

意大利现仍然处在欧债危机的中心,10年期固息债券(BTP)收益率从上周的5.9%跳升至6.1%,这对意大利总理贝鲁斯柯尼政府施加压力,而该政府正面对外界对其经济管理的新指责.

新债收益率仅略低于8月ECB介入市场时的水平.

随着意大利公债和德国公债利差攀升至410个基点,意大利银行领导称公债市场的紧张可能冲击更广泛的经济领域.

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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