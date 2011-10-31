版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 31日 星期一 21:44 BJT

〔美国股市〕开低,受美元上涨拖累

路透纽约10月31日电---美国股市周一开盘下跌,因美元上涨拖累大宗商品价格,且影响了对其它风险资产的需求,此前四周上涨.

道琼工业指数.DJI跌99.15点或0.81%,报12,131.96点;标准普尔500指数.SPX降12.79点或1.00%,至1,273.30点;Nasdaq指数.IXIC下挫30.10点或1.10%,报2,707.05点.

--编译 王洋;审校 王丽鑫

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐