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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 22:01 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差反弹,但升势可能不会持续

路透新加坡10月31日电---亚洲石脑油价格触及一周高位,裂解价差飙涨近57%,创五个交易日以来的最高,但价值仍远低于1-9月平均的每吨122.30美元.

交易商还不能确信基本面得到改善,因石化产品需求依然疲弱.

"亚洲基本没有变化.实际上由于需求放缓,市场人气更加疲弱.我们需要看看裂解价差的攀涨局面是否能够持续,"一位驻新加坡的交易商称.

另一位驻新加坡商的交易商表示,"一些技术性修正或将继续."

日本公开规格12月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨1.50美元报每吨876.50美元.

12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上升20.77美元,至每吨57.50美元,为10月21日触及62.85美元以来的最高位.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下降3.67美元至每桶22.04美元,此为10月4日所及21.12美元以来的最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 876.00/877.00 875.00 +1.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 95.01/95.11 94.89 +0.17

11月石脑油互换NAF-1M-S 876.50/878.50 880.50 -3.00

12月石脑油互换NAF-2M-S 878.25/880.25 882.63 -3.38

97号现货汽油GL97-SIN 122.17/122.27 125.30 -3.08

95号现货汽油GL95-SIN 118.55/118.65 122.00 -3.40

92号现货汽油GL92-SIN 117.05/117.15 120.60 -3.50

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 21.99/22.09 25.71 -3.67 (完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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