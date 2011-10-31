〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差反弹,但升势可能不会持续

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月31日电---亚洲石脑油价格触及一周高位,裂解价差飙涨近57%,创五个交易日以来的最高,但价值仍远低于1-9月平均的每吨122.30美元.
交易商还不能确信基本面得到改善,因石化产品需求依然疲弱.
"亚洲基本没有变化.实际上由于需求放缓,市场人气更加疲弱.我们需要看看裂解价差的攀涨局面是否能够持续,"一位驻新加坡的交易商称.
另一位驻新加坡商的交易商表示,"一些技术性修正或将继续."
日本公开规格12月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨1.50美元报每吨876.50美元.
12月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上升20.77美元,至每吨57.50美元,为10月21日触及62.85美元以来的最高位.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF下降3.67美元至每桶22.04美元,此为10月4日所及21.12美元以来的最低.
油品 价格 上日价格 变动
2011年12月石脑油NAF-1H-TYO 876.00/877.00 875.00 +1.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 95.01/95.11 94.89 +0.17
11月石脑油互换NAF-1M-S 876.50/878.50 880.50 -3.00
12月石脑油互换NAF-2M-S 878.25/880.25 882.63 -3.38
97号现货汽油GL97-SIN 122.17/122.27 125.30 -3.08
95号现货汽油GL95-SIN 118.55/118.65 122.00 -3.40
92号现货汽油GL92-SIN 117.05/117.15 120.60 -3.50
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 21.99/22.09 25.71 -3.67 (完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。