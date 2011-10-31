〔欧洲汇市〕英镑兑日圆走强,但兑美元脱离高位

* 英镑/日圆触及两个月最高

* 英镑/美元承压,因美元走强

* 欧元/英镑承压,陷于区间内

路透伦敦10月31日电---英镑兑日圆周一升至两个月以来最高,有望录得逾七个月来最大单日涨幅,此前日本当局出手干预以压低日圆.

日本当局干预之後的美元升势令英镑兑美元承压,不过英镑兑欧元勉强录得涨幅.

"英镑正受到外部因素推动,这些因素包括投资者对欧元和美元的看法,此外,日本当局干预汇市推高美元,令英镑兑美元承压."FxPro首席策略师Michael Derks称."不过我预计在1.60美元附近有一定支撑."

英镑兑美元GBP=D4下跌0.4%,报1.6050美元,且远低于上周五触及的七周高位1.6153美元.

不过,英镑兑美元仍有望录得4月迄今最佳月度表现.部分分析师称,近期阻力位在200日移动均线切入位约1.6140美元附近.

英镑兑日圆GBPJPY=R一度升至127.26日圆,为8月22日迄今最高,後削减部分涨幅,至125.13日圆,交易商称在123.90日圆之下有止损盘.英镑/日圆追随美元/日圆JPY=升势,美元/日圆此前一度跳涨近5%至三个月高位.

欧元兑日圆EURJPY=也走强,攀升逾2%,至109.55日圆,盘中触及8月底以来最高.

欧元表现不及英镑,欧元/英镑EURGBP=D4下挫0.55%,报0.8722英镑.跌至200日移动均线切入位0.8738英镑之下,近期支撑位见0.8690英镑,为10月27日以来最低.

分析师称,欧元/英镑本周的关注点将是周四公布的欧洲央行利率决定和最新政策.

欧元区领先指标大幅恶化令该地区陷入衰退的可能性增加.一项路透调查显示,欧洲央行本月料将保持利率不变,但预期将在12月降息.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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