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亚洲 | 2011年 10月 31日 星期一 22:38 BJT

〔美国热股〕搜狐第三季获利低于市场预期,股价大跌逾11%

路透10月31日电---搜狐(SOHU.COM)(SOHU.O)公布第三季获利上升19%,主要受益于在线广告和在线游戏业务营收上升.

搜狐(SOHU.O)公布第三季净利较上年同期上升19%,至6,430万美元,或每股盈馀为1.17美元.第三季营收增长42%,至2.33亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估第三季每股盈馀为1.18美元,营收为2.283亿美元.

周一盘初,搜狐网大跌11.09%报61.35美元.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

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