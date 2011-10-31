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商品期货 | 2011年 10月 31日 星期一 23:07 BJT

〔USDA报告〕10月27日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月31日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 10/27/11 10/20/11 10/20/11 10/28/10

初值 修正值 前值

小麦 20,820 17,532 17,432 17,741

燕麦 0 9 9 0

大麦 24 0 0 27

玉米 27,726 29,683 29,440 30,759

高粱 1,054 2,626 2,635 578

大豆 48,518 43,945 41,150 73,357

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 461,983 472,505

燕麦 212 42

大麦 5,400 3,420

玉米 222,422 290,206

高粱 17,601 21,541

大豆 207,010 330,451

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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