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债券 | 2011年 10月 31日 星期一 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.010%,投标倍数为4.54

路透华盛顿10月31日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.010

中值 0.005

低值 0.000

投资 0.010

价格/得标

价格 99.997472

比率 69.05%

投标倍数 4.54

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,416,300

总投标 131,556,443,800

竞争性投标得标 28,210,472,500

非竞争性投标得标 789,943,800

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/11/03

到期日 2012/02/02

CUSIP码 912795Y88

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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