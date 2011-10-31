〔欧元债市〕意大利公债收益率跳升,受累于欧元区计划的不确定性

* 德债大涨,因对欧洲救助计划的乐观情绪消退

* 意大利公债收益率跳升至接近欧元面世以来高位,欧洲央行购买该国公债

* 收益率曲线趋缓凸现信贷担忧

路透伦敦10月31日电---意大利公债收益率周一攀升,促使欧洲央行入市购买其公债,因对欧债危机最新应对计划的乐观情绪减弱,且对20国集团本周峰会可能令人失望的担忧浮现.

市场对欧债危机解决计划仍存疑虑,疑虑主要针对如何将欧洲金融稳定工具(EFSF)杠杆化以及料在G20会议上,中国和日本等国不会为该地区特殊目的投资工具提供支持.

10年期意大利/德国公债收益率差IT10YT=TWEB扩阔约30个基点,至410个基点,接近欧元面世以来高位,两年/10年期意大利公债收益率差收窄约10个基点,至一个月来最窄.

尽管交易商称,欧洲央行在二级市场购买意大利和西班牙公债,10年期意大利公债收益率仍攀升超过6%,至欧洲央行恢复购债计划前的水平.

ING策略师建议在目前水平新建意大利10年期公债多头头寸,因认为欧洲央行将限制收益率升幅.但DZ Bank的分析师Christian Reicherter称,等到欧洲央行周四会议结束後再做决定更为安全,以评估在新总裁德拉基上台後央行对加大购债力度持多开放态度.

德债期货FGBLc1上扬近两个大点.12月德债期货尾盘上涨169个跳动点,至135.36,德债收益率回落14.1个基点,报2.042%.

交易商称,决策的不确定性将可能令市场在11月保持震荡走势,133-139的10月区间将再度被测试.

法国的AAA评等近期受到更严密的审查,因担忧该国参与EFSF扩容可能令其财务状况恶化.

法国10年期公债收益率FR10YT=TWEB回落3.6个基点,报3.13%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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