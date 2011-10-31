〔美国债市〕两宗高评级公司债入市,市场风险意愿转弱

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR纽约10月31日电---两宗新公司债交易周一进入美元投资级别公司债市场,本周将有大量经济数据和美联储利率决定公布.
上周出现的风险交易变得谨慎,因欧洲的信贷问题再度浮现.意大利上周五进行的公债标售再度证明该国借贷成本正不断攀升.上周四市场人气高涨,美国发行人共计为184.5亿美元的公司债交易定价,为全年发行量最大的一日.但今日人气不再.
公债收益率回落,收益率曲线最终趋缓.30年期公债收益率报3.23%%,回落13个基点,上周五收报3.36%.10年期公债收益率跌14.2个基点,报2.198%.五年期公债收益率跌9.6个基点,报1.034%.两年期公债收益率挫1.4个基点,报0.266%.
Ruby Pipeline入市发行10.75亿美元债券.该公司评等为Baa3/BBB-/BBB-.巴克莱资本,加拿大皇家银行,RBS和SG为主动簿记行.满地可银行和CA-IB为被动簿记行.发债所筹集资金将被用于偿还项目融资贷款.
Air Products & Chemicals (APD.N)发行3亿美元10年期高级无担保债券,定价指导为较公债收益率上浮85个基点.法国巴黎银行和RBS为联席簿记行.筹资将用于一般公司用途.该公司评等为A2/A.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。