〔美国债市〕两宗高评级公司债入市,市场风险意愿转弱

IFR纽约10月31日电---两宗新公司债交易周一进入美元投资级别公司债市场,本周将有大量经济数据和美联储利率决定公布.

上周出现的风险交易变得谨慎,因欧洲的信贷问题再度浮现.意大利上周五进行的公债标售再度证明该国借贷成本正不断攀升.上周四市场人气高涨,美国发行人共计为184.5亿美元的公司债交易定价,为全年发行量最大的一日.但今日人气不再.

公债收益率回落,收益率曲线最终趋缓.30年期公债收益率报3.23%%,回落13个基点,上周五收报3.36%.10年期公债收益率跌14.2个基点,报2.198%.五年期公债收益率跌9.6个基点,报1.034%.两年期公债收益率挫1.4个基点,报0.266%.

Ruby Pipeline入市发行10.75亿美元债券.该公司评等为Baa3/BBB-/BBB-.巴克莱资本,加拿大皇家银行,RBS和SG为主动簿记行.满地可银行和CA-IB为被动簿记行.发债所筹集资金将被用于偿还项目融资贷款.

Air Products & Chemicals (APD.N)发行3亿美元10年期高级无担保债券,定价指导为较公债收益率上浮85个基点.法国巴黎银行和RBS为联席簿记行.筹资将用于一般公司用途.该公司评等为A2/A.(完)

--编译 母红;审校 李军

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