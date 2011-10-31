〔英国债市〕英债期货跳升,因对欧元区债务解决计划存疑

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 英债和德债一起上涨,收升180个跳动点
* 对欧元区债务解决计划的疑虑打压风险意愿
* OECD下调经济增长预估,带动避险需求
路透伦敦10月31日电---英债期货和德债周一一起上涨,因担忧欧元区救助协议的细节及忧虑该协议将在全球得到多少支持,这降低投资人的风险意愿,提振欧元区核心公债.
策略师说,美国期货经纪商MF Global Holdings申请破产保护的决定,日本干预汇市压低日圆汇率和经济合作暨发展组织(OECD)下调全球经济增长预估,令市场的不明朗气氛愈发浓厚.
市场焦点目前转向英国周二将公布的第三季经济增长预估初值,预计在第四季经济放缓前,第三季将显露出些许希望.
英国10月制造业采购经理人指数(PMI)也将在周二公布,预料该指数将下跌,显示制造业停滞,将是近期疲弱的经济数据的最新公布.
12月英债期货FLGZ1大幅收升180个跳动点,至128.34,可比德债期货也收升180个跳动点.英国富时100指数.FTSE收低2.77%.
10年期公债收益率GB10YT=RR下跌2个基点,至2.44%,和可比德债EU10YT=RR收益率差收窄1个基点,至大约42个基点.
策略师称,投资者希望看到欧债解决计划扩容救助基金的更多详情,及11月3-4日20国集团(G20)会议上中国和其他国家是否对欧元区提供支持.
经济合作暨发展组织(OECD)周一对欧元区2012年经济成长率的预估大砍至0.3%,5月时为预估增长2.0%.其亦将美国明年经济成长预估从3.1%调降至1.8%.[ID:nCN1187122]
日本财务副大臣五十岚文彦称,干预汇市是因为出现了过度的投机.判断干预汇市的影响还为时尚早,并认为干预还未结束.[ID:nCN1186944]
英国9月抵押贷款批准件数为50,967件(预估为50,600),8月为52,347件.9月抵押贷款额增加3亿英镑(预估为增加6亿),8月为增加5亿英镑.[ID:nCN1185582]数据对英债无甚影响.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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