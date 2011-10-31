〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因美元上涨打压投资者买兴

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月31日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)指标12月小麦期货周一收低2.52%,因美元上涨打压了投资者对美国商品的买兴.
本月CBOT小麦期货涨逾3%.
今日CBOT小麦期货交投清淡,成交量不到73,000口,低于30日和250日均值.
今年俄亥俄州小麦种植面积可能将降至纪录低位,因持续降雨使该州小麦播种几乎停滞.俄亥俄州是美国软红冬麦主要种植区.
12月小麦期货WZ1收挫16-1/2美分,报每蒲式耳6.28-1/4美元.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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