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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 02:46 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因美元上涨打压投资者买兴

路透芝加哥10月31日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)指标12月小麦期货周一收低2.52%,因美元上涨打压了投资者对美国商品的买兴.

本月CBOT小麦期货涨逾3%.

今日CBOT小麦期货交投清淡,成交量不到73,000口,低于30日和250日均值.

今年俄亥俄州小麦种植面积可能将降至纪录低位,因持续降雨使该州小麦播种几乎停滞.俄亥俄州是美国软红冬麦主要种植区.

12月小麦期货WZ1收挫16-1/2美分,报每蒲式耳6.28-1/4美元.(完)

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--编译 于春红;审校 李军

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