〔美国股市〕日本ADR受财测拖累下跌,尽管日本央行干预汇市打压日圆

路透纽约10月31日电---日本企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一走低,之前本田汽车(HMC.N)等日本企业发布令人失望的业绩和财测盖过了日本央行采取行动遏制日圆升势所产生的影响.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS领跌整体ADR市场,暴跌4.4%.

日本央行的干预行动令日圆/美元跌至三个月低位.日圆走软有助于包括汽车和电子设备生产商等大型日本出口商.美元一度攀升至79.553日圆,为8月4日以来最高.

但本田汽车(HMC.N)重挫8.14%,至29.90美元,之前该公司撤回其年度获利预期.

日本3月的地震海啸和近期泰国洪灾导致的供应中断重创汽车制造商,该公司所受影响最大.本田公布季度净利润锐减.

PanasonicPC.N急跌8.56%,报10.04美元,之前该公司预计年度净亏损4,200亿日圆,为10年来最大.

这两家公司均表示,日圆强势影响其业绩.

梅隆银行的ADR指数.BKADR重挫4.0%,标准普尔500指数.SPX急跌2.47%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR大跌3.95%.拉丁美洲ADR指数.BKLA劲挫3.28%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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