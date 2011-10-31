〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美元上扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,因美元大涨,股市下滑以及全球期货巨头MF Global申请破产引发交投谨慎.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,大型投机商在截至上周二的一周将玉米期货的净多头仓位和选择权增加了28%.
CBOT-12月玉米合约CZ1收低8美分,报每蒲式耳6.47美元.
12月合约价格在所有关键移动均线下方,首道阻力位在200日移动均线切入位6.51-3/4.九日相对强弱指标(RSI)为54.
今日CBOT玉米预估成交量为208,817口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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