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市场报道 | 2011年 11月 1日 星期二 06:00 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美元上扬

路透芝加哥10月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,因美元大涨,股市下滑以及全球期货巨头MF Global申请破产引发交投谨慎.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,大型投机商在截至上周二的一周将玉米期货的净多头仓位和选择权增加了28%.

CBOT-12月玉米合约CZ1收低8美分,报每蒲式耳6.47美元.

12月合约价格在所有关键移动均线下方,首道阻力位在200日移动均线切入位6.51-3/4.九日相对强弱指标(RSI)为54.

今日CBOT玉米预估成交量为208,817口.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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