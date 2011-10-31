〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因美元走强油价下跌

路透芝加哥10月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,因美元走强,股市下跌及和期货经纪商MF Global申请破产保护令投资者交投谨慎.

成交量为9月20日来最低.

交易商说首个交割通知日总计741口合约交割,多于预期,消息也令大豆承压.交易商原本预期200-500口合约交割.

美国大豆出口销售疲弱,因美国大豆面临巴西大豆的竞争.一些交易商说,巴西出口季度可能在2012年提早开始,这或进一步抑压市场对美国大豆供应的需求.

一气象学家称,预料周三和周四降雨将进一步推迟密西西比以东地区的美国玉米和大豆收割.

豆粕和豆油也下跌.

CBOT-11月大豆期货SX1收低9-1/2美分,报每蒲式耳12.07-1/2美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1下跌0.60美分,报每磅51.17美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1收低1.4美元,收报每短吨316.1美元.

今日CBOT大豆预估成交量为165,890口,豆油为79,014口,豆粕为53,066口.

以下为CBOT农产品期货在1858GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 647.00 -8.00 -1.2% 2.9%

CBOT大豆Sc1 1207.50 -9.50 -0.8% -13.4%

CBOT豆粕SMc1 316.10 -1.40 -0.4% -14.6%

CBOT豆油BOc1 51.17 -0.60 -1.2% -11.4%

CBOT小麦Wc1 628.25 -16.25 -2.5% -20.9%

CBOT稻米RRc1 1664.00 -10.00 -0.6% 18.9%

EU小麦BL2X1 187.50 0.75 0.4% -25.7%

NYMEX原油期货CLc1 93.27 -0.06 -0.1% 2.1%

道琼工业指数.DJI 12,078 -153 -1.3% 4.3%

现货金XAU= 1723.65 -15.79 -0.9% 21.4%

欧元/美元EUR= 1.3923 -0.0224 -1.6% 4.3%

美元指数.DXY 76.1740 1.1090 1.5% -3.6%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1965 -53 -2.6% 10.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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