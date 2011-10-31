〔纽约期市〕咖啡期货因美元走强重挫,期糖也走低

路透纽约/伦敦10月31日电---咖啡期货周一急跌近4%,受累于与美元走强相关的卖盘,之前日本央行在不到三个月的时间里第二次抛售日圆.期糖和可可期货也走低.

"市场处于因消息和股市回落而清盘的阶段.一旦出现谨慎情绪,通常会出现抛售,"佛罗里达州optionsellers.com的高级分析师James Cordier表示.

全球股市走低,商品股因美元走强而重挫,之前日本央行入市干预打压日圆,且市场质疑欧债危机解决计划.

另外,美国期货经纪公司MF Global和交易所今日仅进行清盘交易.MF Global周一申请破产保护.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1重挫8.20美分,或3.5%,报每磅2.2695美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2急跌77美元,或4.1%,收报每吨1,822美元.

原糖期货小幅走低,受累于小型投机商卖盘,因市场消化MF Global申请破产保护所产生的影响.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBc1跌0.38美分,或1.5%,报每磅25.77美分,伦敦12月白糖合约LSUc1跌12.50美元,或1.8%,报每吨689.60美元.

ICE-12月可可期货CCc1跌52美元,或1.9%,报每吨2,696美元.伦敦12月可可期货LCCc1收挫27英镑,或1.6%,报每吨1,673英镑.(完)