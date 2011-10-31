〔纽约期市〕ICE期棉收跌,因月末了结获利

路透纽约10月31日电---期棉周一收低,因月底结清部位和了结获利,使期棉合约在七个交易日内首天下跌,分析师称市场近期上涨後可能盘整.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌2.08美分,或约2%,报每磅1.0229美元,盘中交投区间介于1.0114-1.0464美元.

本月,现货棉花市场上升2.1%.

汤森路透初步数据显示,周一成交量超过13,200口,较30日均值低约10%.

"我们撤出市场.因没有基本面因素支撑市场,"路易斯安那州曼德维尔独立棉花分析师Mike Stevens说.

投资者再度担忧上周达成的欧债危机解决方案的可行性令美元跳涨,全球股市下跌.

投资基金开始展期,许多市场人士开始将12月合约头寸展期至远月合约,这亦令棉花价格承压.

"所有这些基金从本周开始展期,"一交易员说.

市场也关注美国经纪商MF Global申请破产保护."发生此类事件,市场通常下跌,"Stevens说.

技术方面,交易员说12月合约在大约1.01美元区域仍然得到良好支持,该水准可能出现进口买单.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月28日,棉花市场未平仓合约为161,414口,为6月9日以来最高.周五期棉成交量为26,389口,低于上一日的25,566口.(完)