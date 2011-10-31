〔金属期市〕期铜回落,因对欧盟协议的乐观情绪消退

* 期铜10月攀升13%

* 受累于汇率相关的宏观压力

* MF Global申请破产保护

* LME库存减少,现货较期铜铜出现溢价

路透纽约/伦敦10月31日电---期铜周一回落2%,尽管本月录得近一年来最大单月涨幅,因美元走强,以及欧洲经济问题远未解决的观点盖过了对欧债危机解决方案的乐观情绪.

期铜跟随其他多数商品走低,买家离场观望,且铜价在上周录得10年来最大单周涨幅後进行盘整.今日交投震荡,受累于美元走强和MF Global Holdings Ltd MF.N申请破产保护.

对欧洲潜在经济问题的担忧重燃,加剧市场震荡,投资者担忧西方世界需求前景,静待上周达成的欧债危机解决方案的细节.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3劲挫175美元,或略高于2%,收报每吨8,000美元.

10月铜价攀升约13%,录得去年12月以来最大单月涨幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1急跌7.40美分,或2%,报每磅3.6320美元,盘中交易区间为3.4890-3.7425美元.

成交仍然清淡,根据汤森路透初步数据,纽约市场成交量约为50,000口,较30日均值低约20%.

铜跌势主要源于美元,美元/日圆日内跳升至三个月高位,之前日本央行年内第三次干预汇市.

作为迄今为止欧债危机主要美国受害者的期货经纪商MF Global周一申请破产保护,因出售出售资产谈判破裂.该公司因投资欧元区公债付出代价.

据称,投资者谨慎认为,本周举行的20国集团(G20)峰会可能无法敲定欧洲金融稳定工具(EFSF)杠杆化计划的进一步细节,这令人失望.

总体向好的美国数据未能提振市场人气,美国供应管理协会(ISM)周一称,10月芝加哥采购经理人指数(PMI)仅小跌至58.4,9月时为60.4.而达拉斯联储的德州制造业前景调查显示10月商业活动指数从负14.4跳升之正2.3.

投资者押注欧洲央行在周四会议上可能暗示将在12月降息.分析师称,会前欧元仍将保持疲弱.

对铜价有利的消息包括,LME库存再减少3,000吨,至429,375吨,过去一个月累积减少近10%.

现货铜与指标三个月期铜MCU0-3自今年3月来首次出现溢价,这也直指近期可能出现供应紧缺.

其他金属方面,期锡CMSN3收报每吨22,000美元,上周五收报22,050美元.期锌CMZN3报每吨2,000美元,上周五收报每吨1,980美元.

以下为1829GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 363.95 -6.65 -1.79 444.70 -18.16

LME期铝 2217.00 -25.00 -1.12 2470.00 -10.24

LME期铜 7980.00 -195.00 -2.39 9600.00 -16.88

LME期铅 2081.50 -8.50 -0.41 2550.00 -18.37

LME期镍 19575.00 -125.00 -0.63 24750.00 -20.91

LME期锡 21975.00 -75.00 -0.34 26900.00 -18.31

LME期锌 2000.00 20.00 +1.01 2454.00 -18.50

上海期铝 16380.00 -110.00 -0.67 16840.00 -2.73

上海期铜 58230.00 -1020.00 -1.72 71850.00 -18.96

上海期锌 15335.00 -85.00 -0.55 19475.00 -21.26

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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