〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,因月底买家浮现且缺乏供应压力

IFR纽约10月31日电---美国机构债较可比公债利差周一再度收窄,投资组合经理人在月底做最後的努力,以匹配巴克莱Benchmark Portfolio Index显示的存续期标准,该指数显示10月存续期延长为0.08年,10月均值则为0.05年.

所以尽管风险市场下挫,机构债利差仍收窄1-2个基点,长债利差收窄幅度最大,因投资人存续期需求.而且长债利差仍相对便宜.

但整体资金流远谈不上强劲,因多数月底买盘已经在上周五出手.根据TRACE,成交额为47.92亿美元,成交宗数为2,793.

至11月的第二周都没有机构债供应,可能令利差进一步收窄.联邦住宅贷款银行(FHLB)将在11月9日发债.

本周机构债回赎规模将由上周的271.18亿美元降至58.8亿美元.房利美暂时预计将回赎24.75亿美元,房贷美将回赎12.5亿美元,FHLB将回赎21.55亿美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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