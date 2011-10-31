〔全球金市〕金价收低,因日本政府干预汇市推动美元上涨

* 金价下跌,因日本央行卖出日圆,推动美元上涨

* 黄金短期前景受宏观环境主导

* 市场关注:周二美国将公布制造业数据

路透纽约10月31日电---金价周一收低近1%,成交量低于往常,此前日本干预汇市打压日圆的行动,推动美元大涨,商品和其他风险资产在本周初即遭到重创.

货币带动的抛盘使金价连续第二个交易日下跌,扩大上周大涨後的盘整走势,上周金价曾升至逾一个月最高位,至每盎司1,750美元上方.

尽管今日下跌,但金价本月累计涨6%,从9月近11%的跌幅中反弹.

"人们不得不将美元走势......列为今日利空商品走势的头等因素,"LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill称.

金价下跌,因美元/日圆升至三个月高位,此前日本政府干预汇市遏制日圆升势,这使美元计价的商品对于持有其他货币的投资者来说更加昂贵.

帮助金价扳回今日部分跌幅的原因是,纽约联邦储备银行决定暂停与经纪商MF Global MF.N业务往来,後者在寻求买家未果後,周一申请破产保护.

1846GMT时,现货金XAU=跌1.1%,报每盎司1,722.65美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ1跌22美元,或约1.3%,报每盎司1,725.20美元,盘中交投区间介于1,705.50 至1,746.50美元.

根据汤森路透数据,纽约市场尾盘时,黄金期货成交量为118,000口左右,较30日常规成交量低约40%.

"MF Global事件并不是重大意外,显然这不是个银行,而且没有雷曼兄弟那样的规模,这件事只是帮助金市从日低反弹,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示.

投资者将关注本周一系列经济数据和央行政策会议,这将让市场更好地找到方向.

美联储和欧洲央行本周将讨论货币政策,20国集团(G20)将在法国召开会议.

现货铂金XPT=跌逾2%,至1,607.75美元,现货钯金XPD=下挫至648.72美元,现货白银XAG=重挫逾2%,报34.22美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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