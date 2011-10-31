〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,但未受更大抛盘打压

路透多伦多10月31日电---加元兑美元周一下跌,此前日本央行干预汇市提振了美元,但加元未受冲击全球股市的更大抛盘打压.

由于市场再次担心上周欧元区欧债解决计划的成效,全球股市和商品价格下跌,美元在日本央行干预汇市打压日圆後上涨.

尽管加元微幅下跌,但加拿大各银行月底帐目调整及会计年度年底交投平淡,使汇率处于窄幅区间,因投资者避免在交投淡静中入市交易.

加元/美元CAD=D3收报0.9967加元,或1.0033美元,低于上周五北美市场尾盘的0.9919加元,或1.0082美元.

加拿大经济增长数据强于预期,亦在周一早盘提振了加元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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