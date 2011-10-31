〔美国股市〕收跌但创20年来最佳月度表现,MF Global成为欧债危机受害者

* 标普500指数创下20年来表现最佳的一个月

* MF Global申请破产保护,受欧债危机拖累

* 道指收挫2.3%,标普500指数下跌2.5%,Nasdaq指数下滑1.9%

路透纽约10月31日电---美国股市周一大幅收跌,本月录得20年来最大单月涨幅,因经纪公司MF Global Holdings Ltd申请破产保护以及对欧债危机的担忧重燃重创金融股.

迹象显示欧洲危机远未结束,意大利和西班牙公债收益率(殖利率)大幅上升,引发欧洲央行买入其公债,与此同时,欧洲银行股面临沉重沽压.

在欧洲主权债有巨大押注的期货经纪商MF Global Holdings Ltd MF.N在美国申请破产保护,成为欧元区债务危机的美国最大受害企业.MF Global股票暂停交易.

金融股大幅下跌.摩根士丹利(MS.N)股价劲跌约9%,至17.64美元.一旦市场对欧洲债务问题的忧虑升温,摩根士市利股价表现倾向疲弱.周一股市下跌,显示投资者对上周欧洲领导人为抑制债务危机达成协议的乐观情绪扭转.

"股市开盘时市场对欧盟(协议)提出更多的疑问,"Southwest Securities董事总经理Mark Grant说.

"投资者就协议提出严肃问题,之後MF Global(申请破产保护的消息)亦出现.MF Global涉足各种市场,还未知该公司申请破产将带来什麽後果."